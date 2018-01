Mercati deboli. Milano schiva le vendite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite, grazie alla buona performance dei titoli bancari.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,33%. L'continua gli scambi a 1.323,5 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,86%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,99%.Sulla parità lo, che rimane a quota 155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,02%.scende dello 0,79%. Trascurata, sui livelli della vigilia. Dimessa. Piazza Affari continua la seduta riportando una variazione pari a +0,15% sulIn buona evidenza a Milano i comparti(+2,27%) e(+0,66%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-3,69%),(-1,50%) e(-1,28%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 3,10%: Mediobanca ha alzato il target price . Tra gli altri bancari, exploit di, che mostra un rialzo del 2,87%. Su di giri(+2,59%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,06%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, -1,89% colpita da prese di profitto dopo la recente corsa che ha portato il titolo a toccare i massimi storici.Tra gli altri industriali, calo deciso per, che segna un -1,64%.Nel lusso, soffre, che evidenzia una perdita dell'1,53%.Al Top tra le azioni italiane a, in evidenza(+4,06%): Kepler Cheuvreux consiglia "buy" e alza il tp Tonica(+2,04%) che continua a macinare nuovi record Sotto le vendite, invece,, -3,46% complice il collocamento del 6% di Fedone