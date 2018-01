Nuova commessa in Brasile per Astm e Sias

Astm

Sias

(Teleborsa) -, tra i principali operatori autostradali del Brasile, di cuiesercitano il co-controllo,Ecorodovias ha offerto il premio più alto, pari a Reais 883 milioni, si legge in una nota congiunta di Astm e Sias, che precisa come il contratto di concessione abbia una durata di 30 anni.L’autostrada rappresenta l’ultimo tratto a nord dei 177 km che costituiscono il grande anello autostradale (Rodoanel Mario Covas SP 021) che circonda l’area metropolitana della città di San Paolo, collegandone il tratto est ed ovest ."Tale aggiudicazione rappresenta un importante step nell’ambito del piano strategico di Ecorodovias che prevede la focalizzazione delle proprie attività nel settore core della gestione di autostrade in concessione e l’allungamento della durata delle proprie concessioni in portafoglio", spiegano i due gestori.