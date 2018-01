Spunti in acquisto su Zucchi, Dea Capital scende in campo

Zucchi

Zucchi

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 6,59% sui valori precedenti.A giustificare il balzo a due cifre, è la notizia di ieri che continua a circolare nelle sale operative: Dea Capital (società d'investimento quotata controllata dal gruppo De Agostini) ha deliberato l'avvio del fondo IdeA Ccr dedicato a operazioni cosiddetti di debtor-in-possession, ovvero al supporto delle PMI italiane, in situazione di tensione finanziaria. Il fondo, ha già rilevato il debito verso le banche di società, come Snaidero e Canepa, e, secondo fonti vicine al dossier, farà analoghe operazioni per altre sette tra cui Zucchi.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,42%, rispetto a +5,47% dell').Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 0,0264 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 0,0287. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 0,0252.