VICENZAORO January, creatività e sperimentazione le parole chiave

(Teleborsa) - Mancano meno di dieci giorni a VICENZAORO January 2018, il più grande Salone europeo dedicato all’Oreficeria e alla Gioielleria internazionale che si terrà a Vicenza dal 19 al 24 gennaio.All’interno del Padiglione della community ICON sarà presente la sezione THE DESIGN ROOM, un luogo unico ed esclusivo di sperimentazione e di creatività dove scoprire le nuove tendenze internazionali del mercato e trovare pezzi esclusivi e originali.Gli espositori di ‘The Design Room’ traducono in materia la propria visione della realtà, attraverso un’estetica personale che ricerca accostamenti di gemme, curiose geometrie minimali, espressioni di forza ed eleganza.“The Design Room” accoglie 12 top brand indipendenti che rappresentano un’eccezionale selezione del Design nel mondo del gioiello.I Designer presenti sono un mix equilibrato di prodotti e provenienza geografica:1. Fernando Jorge - Brazil2. Noor Fares - Francia3. Netali Nissim – Italia based in NY4. Federica Rettore - Italia5. Bia Tambelli - Brazil6. Bea Bongiasca - Italia7. Alessa Jewels - UNITED ARAB EMIRATES8. Aida Bergsen - Turchia9. Akillis - Francia10. Qayten - Singapore11. Magerit - Spagna12. Kelly Xie - ChinaIn particolarefonde insieme i linguaggi visivi e le conoscenze acquisite durante i suoi viaggi, in particolar modo in Asia, con la sua profonda passione per la cultura pop e il suo stile occidentale. Le collezioni, interamente realizzate a mano in Italia, sono concepite come una forma d’arte e questa visione è fondamentale nel processo di progettazione.Netali NissimAppassionata di arti visive, i suoi pezzi minimalisti possono essere indossati singolarmente o abbinati e sono dedicati alle tematiche a lei più care: amore, natura e spiritualità.