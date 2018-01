Wizz Air rafforza il network italiano

Wizz Air

(Teleborsa) -. Con le rotte per Vienna diventeranno così 4 nel 2018 i nuovi voli Wizz dall'Italia, includendo, oltre ai 2 per la capitale austriaca, anche un Roma Fiumicino-Kutasi (Georgia) e un Bari-Londra Luton.. Nel 2017 Wizz Air ha trasportato complessivamente 28.2 milioni di passeggeri su oltre 550 rotte che collegano 145 destinazioni attraverso 44 Paesi.. Anche nel 2018 con il supporto in primis dell'azionista Regione Puglia e di tutti i principali stakeholder, Aeroporti di Puglia darà ulteriore impulso alla propria azione per favorire l'espansione del network dei collegamenti e per consolidare i rapporti commerciali con i vettori, vecchi e nuovi, come dimostrano i nuovi voli per Londra Luton di Wizzair e per Mosca di S7".