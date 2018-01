A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,81%; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che termina la giornata in aumento dello 0,70% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In moderato rialzo il(+0,69%), come l'S&P 100 (0,6%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,02%),(+1,62%) e(+1,28%).Tra i(+3,04%),(+2,43%),(+2,16%) e(+2,00%).Tra i(+5,23%),(+4,91%),(+4,84%) e(+4,11%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,68%.Calo deciso per, che segna un -1,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,33%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,16%.