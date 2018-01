Fedon ignora il calo del fatturato. Titolo +5% a Milano

Giorgio Fedon

(Teleborsa) - Il calo del fatturato non scoraggia. I titoli del produttore di accessori per occhiali e pelletteria stanno infatti registrando a Piazza Affari un rialzo del 5,83% a 12,7 euro, nonostante i non brillanti dati pubblicati ieri.Da rilevare, comunque, cheInoltre lLe implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 13,2 e successiva a 13,8. Supporto a 12,6.