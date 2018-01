Fintech pronto al boom in Italia ma è urgente estensione PIR

(Teleborsa) -L'Italia è in ritardo sul Fintech, ma nel medio periodo i nuovi player riusciranno a conquistare una grossa fetta del mercato, soprattutto nel campo dei prestiti e dei pagamenti. La pensa così, fondatore di, una sorta di "tripadvisor" del fintech, recentemente nominato anche presidente della neonata associazione di categoria"Quello italiano è un mercato molto attraente: nell'asset management è il più ricco in assoluto in Europa, e numerose società del fintech da Spagna, Francia e Germania stanno iniziando a metterci sopra gli occhi", spiega Brambilla.L'associazione, che ha già avviato un'interlocuzione con la politica,dalla possibilità di sottoscrivere, all'urgenza di unadel fintech prima di avviare grandi investimenti nell'iniziativa. Da non trascurare poi l'esigenza di- Piani individuali di risparmio."Un limite", afferma Brambilla, che parla anche della possibilità dicosì come accaduto con i brevetti nel pharma.Il numero uno dell'associazione ha poi affrontato il delicato, affermando che "serve più cautela, invece, per le criptovalute, dallee con una destinazione futura ancora".Secondo Brambilla, le criptovalute “possono diventare una commodity, magari un sostituto dell’oro, oppure monete con modalità di spesa interessanti se si crea", ma attualmente "il livello di attenzione è stato esagerato e trainato solo da rendimenti stellari, con ancora”.