Francoforte giù. Bene invece Piazza Affari

(Teleborsa) - In un panorama europeo negativo, si registra, che chiude la seduta sopra la parità, sostenuta dalla buona tenuta delle banche e dei titoli legati all'energia, grazie alla nuova fiammata dei prezzi del petrolio.L'continua gli scambi a 1,205 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,81%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,44%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dell'1,53%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 153 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,06%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,59%.è stabile +0,19% mentre, evidenzia un decremento dello 0,35%., con il, che termina a 23.305 punti.A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 3,37 miliardi di euro, con un incremento di ben 654 milioni di euro, pari al 24,04% rispetto ai precedenti 2,72 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,31 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,78 miliardi di azioni.Su 225 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 106 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 102 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 17 azioni del listino milanese.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,57%),(+1,94%) e(+1,77%). Nel listino, i settori(-3,72%),(-2,32%) e(-1,39%) sono stati tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,65%) promossa dai broker , e(+2,55%) che beneficia della recente corsa del greggio Tra le banche, prosegue il rally(+2,39%). Tonica anche+0,61%: l'Istituto ha annunciato la possibile vendita di crediti deteriorati confermando comunque la policy dei dividendi.Tra gli industriali corre(+2,26%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, (-3,58%) in un mercato retail negativamente impattato dai cali di Tesco e Marks & Spencer dopo i numeri sulle vendite . Sempre nel lusso, scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,53%.Tra i(+9,64%),(+4,97%),(+3,64%) e(+3,11%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,08%.