IPO boom nel 2017 con numeri vicini al periodo pre-crisi. E il 2018 non sarà da meno

(Teleborsa) -. Lo conferma una ricerca di Ernst & Young, secondo la quale gli sbarchi in Borsa sono aumentati del 49% a quota 1.624 lo scorso anno, raccogliendo ben 188,8 miliardi di dollari, il 40% in più rispetto al 2016.he è stato un anno record con 1.974 IPO e 338,4 miliardi raccolti.Anche isono largamente positivi, con una quota 409 ed una. In realtà, questi numeri avrebbero potuto essere migliori, ma ha pesato lo "stallo" delle borse dell'area Asia Pacifico registrato nell'ultimo trimestre.Guardando al complessivo dell'anno, l'area(935 operazioni), con un +44% su anno, ed in termini di(73,2 miliardi di dollari), pur con una performance modesta in termini di crescita rispetot al 2016 (+0,2%). Un risultato che ha risentito di un finale d'anno ingessato.con un(174) e dell'8,4% in valore raccolto (39,5 miliardi).(Europa, Medioriente, India e Africa) che registra unin termini di numero di operazioni (469) ed un +67% in valore (64 miliardi di dollari).Il rapporto offre un, poiché si attende il mantenimento di una solida crescita delle IPO, fra le quali la più grande e popolare potrebbe essere quella di Saudi Aramco.L'andamento boom delle nuove quotazioni era già stato anticipato prima della fine dell'anno dai dati elaborati da Dealogic, che segnala un aumento delle IPO del 44% a quasi 1.700 aziende e cataloga il 2017 come un anno record limitatamente a quelli intercorsi dalla crisi finanziaria (2007) ad oggi.L'ottimo andamento delle IPO in Europa viene confermato anche dai dati di fine anno pubblicati da Borsa Italiana , la società che gestisce la Borsa di Milano, dove le nuove