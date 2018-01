Le banche attirano ancora acquisti. Finecobank in pole

Finecobank

(Teleborsa) - Si muovono in deciso rialzo, sulla piazza milanese, i titoli del settore bancario, proseguendo il rally della vigilia e sovraperformando il comparto europeo. Il paniere delle banche guadagna l'1,2% circa, a fronte del +0,32% registrato dall'indice di riferimento a livello europeo DJ Stoxx UE.Tra le big in rialzo, si mette in evidenzacon un progresso del 2,49% che proprio nei giorni scorsi ha registrato nuovi massimi superando quota 9 euro. Il massimi intraday odierno è di 9,71 euro. Finecobank ha fatto sapere che lancerà un buyback azionario per circa 300 mila azioni.Tra gli altri player del mercato,guadagna l'1,51% seguita da+0,88%,(+1,26%),(+0,58%) e(+1,82%).