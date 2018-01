Migliorano i mercati europei dopo Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -In generale, i listini azionari beneficiano della partenza tonica di Wall Street e, in particolare, la borsa milanese viene sostenuta dalla buona tenuta delle banche.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,74%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,36%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,58%.Scende lo, attestandosi a 153 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,04%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%. Poco mosso, che mostra un +0,01%. Invariata-0,19%., con ilche sta mettendo a segno un +0,58%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,16%),(+1,40%) e(+1,30%). Nel listino, i settori(-3,49%),(-1,45%) e(-1,06%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,81%),(+2,78%),(+2,39%) e(+2,06%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,47%.Tra i(+8,90%),(+3,98%),(+3,64%) e(+2,61%). Vendite, invece, su, che ottiene -4,58%.