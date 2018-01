Opening bell intonata a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

Industriale

General Electric

Boeing

Apple

Intel

Wal-Mart

Expedia

Mylan

American Airlines

Western Digital

Vodafone

Intuitive Surgical

Citrix Systems

(Teleborsa) -, dopo la seduta debole di ieri (si tratta della prima seduta dell'anno in territorio negativo per la borsa americana).hanno deluso le richieste di sussidio alla disoccupazione ai massimi da settembre e i prezzi alla produzione risultati in calo a dicembre (+0,44%) e(+0,43%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+1,09%),(+1,07%),(+0,55%) e(+0,51%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -0,55%.(+2,51%),(+2,50%),(+1,80%) e(+1,53%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che inizia le contrattazioni con un -2,18%.scende dell'1,45%. Calo deciso per, che segna un -1,38%.