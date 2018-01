Piazza Affari ferma ai box in avvio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, poco favorite dalla performance negativa di Wall Street e della maggior parte dei listini asiatici.I mercati internazionali sono stati messi in agitazioni da due rumors: quello, successivamente smentito, relativo alla possibile riduzione dell'acquisto di T-bond da parte della Cina , e l'indiscrezione sulla probabile uscita degli Stati Uniti dal North American Free Trade Agreement (NAFTA), l'accordo di libero scambio siglato 24 anni fa con il Messico e il Canada.Dal fronte macroeconomico,mentre iSul valutario l'continua la seduta sui livelli della vigilia mentre tra le principali commodities l'è immobile così come il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), stabile su 63,54 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,01%.senza slancio, che negozia con un -0,01%. Piatte ancheNessuna variazione per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 23.154 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si posiziona a 25.570 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,04%), come il FTSE Italia Star (0,2%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,73%),(+2,42%),(+0,77%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,29%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,11%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.del FTSE MidCap,(+2,27%),(+1,23%),(+1,22%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,97%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,90%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%.