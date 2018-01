USA verso l'addio al NAFTA? Il Canada prepara il Piano B

General Motors

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) - Si intensificano le voci su una possibile uscita da parte deglidall'accordo di libero scambio del, meglio noto come. E' quanto riportano esponenti del governo canadese e alcune indiscrezioni di stampa.A un anno dall'elezione dia Presidente deglisi teme che il tycoon possa dare il preavviso di sei mesi per dire addio all'accordo.Il nuovo incontro sulle trattative per rivedere l'intesa di libero scambio fra, ma ilsta già lavorando a un piano B da mettere in atto nel caso in cuidecidesse di abbandonare l'accordo., le indiscrezioni hanno creato scompiglio tra i titoli dei produttori di auto comeche aha chiuso in ribasso 2,34% eche sul mercato USA ha chiuso in retromarcia. I due big automobilistici, infatti, importano dal Messico alcuni dei loro veicoli più redditizi.