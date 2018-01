Banco Desio alza il velo sul Piano Industriale 2018-2020

Banco Desio

(Teleborsa) - Raccolta diretta in crescita dell'8%, CET1 al 12%, ROE all'8%. Sono alcuni dei target contenuti nelIl Piano, spiega l'Istituto di credito in una nota, prevede una "In particolare, per il Canale dei Consulenti Finanziari, il programma di sviluppo prevede nel triennio di realizzare unacon un piano di investimenti specifico ePer quanto riguarda i crediti, Banco Desio, è previsto unIl Piano prevede inoltrenelle forme dei Time Deposit e dei Prestiti Obbligazionari Senior, supportata da una precisa politica di funding strutturale Istituzionale basata sul collocamento revolving (mediamente ogni 18-24 mesi) di Covered Bond".Viene peraltro"In uno scenario di margini finanziari strutturalmente compressi,per lo sviluppo del margine da servizi; il necessario sviluppo delle masse sarà supportato da unche si realizzerà, da un lato, attraverso la progressiva conversione del personale amministrativo di Filiale (a seguito dei processi di digitalizzazione/automazione) e l’impianto della Rete di Consulenti Finanziari,dall’altro, attraverso il potenziamento dei servizi di Wealth Management e dell’offerta di servizi alla clientela quali il credito al consumo e il risparmio gestito, spiega poi Banco Desio.Per quanto concerne le, idovrebbero registrare una crescita del +14% (+8% dopo le cessioni di sofferenze); laè indicata in aumento dell'8%, quelladel 19% (di cui risparmio gestito +24%).A fine triennio, ilè stimato all'8%, ilallo 0,80%, ilallo 62,5%.Previste inoltre un. Il(fully phased) è stimato al 12%, il(fully phased) al 12,6%. Il rapportoè indicato invece al 2,3%.