Borse asiatiche in rialzo. Tokyo scende dopo i recenti record

(Teleborsa) -, trainate al rialzo dall'che ieri ha spintoSecondo Thomson Reuters le società dell'indice S&P500 dovrebbero riportare un incremento degli utili di quasi il 12% in occasione della nuova stagione delle trimestrali.Di un certo aiuto anche l', quest'ultimo dopo che la Banca Centrale Europea ha segnalato la fine dei massicci stimoli all'economia In controtrend, dove l'indice Nikkei ha terminato gli scambi con una discesa dello 0,24% a 23.653 punti, proseguendo la fase di ritracciamento iniziata dopo i massimi toccati martedì 9 gennaio, mentre il più ampio Topix ha lasciato sul parterre lo 0,63% a 1.876 punti. A pesare anche le vendite su tech e auto in scia alla rotazione settoriale.Tra le Borse cinesi,avanza dello 0,10%,lima lo 0,13%. In verde di+0,34% e+0,68%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, salgono+0,72%,+0,29%,+0,27% e+0,74%. PiattaAltrove, la borsa die diviaggiano sui livelli della vigilia.