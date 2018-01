Borse positive. A Piazza Affari brilla ancora la stella FCA

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Fiat Chrysler

Ferragamo

UBI Banca,

Generali Assicurazioni

doBank

Brunello Cucinelli

Vittoria Assicurazioni

Aeroporto di Bologna

Cattolica Assicurazioni