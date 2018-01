Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,89%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.786,24 punti. In denaro il(+0,75%), come l'S&P 100 (0,7%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,28%),(+0,96%) e(+0,94%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,55%.del Dow Jones,(+2,48%),(+1,92%),(+1,82%) e(+1,77%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,37%.Tentenna, che cede lo 0,67%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,62%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,58%),(+3,63%),(+3,24%) e(+3,13%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,47%.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.In luce, con un ampio progresso dell'1,07%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,49%.