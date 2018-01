Positiva la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

BlackRock

Beni di consumo secondari

Energia

Industriale

Boeing

Merck & Co

Travelers Company

Microsoft

Intel

Procter & Gamble

General Electric

Seagate Technology

American Airlines

Adobe Systems

Dollar Tree

Facebook

Cintas

Shire

(Teleborsa) -, con gli operatori che si mostrano ottimisti sulla nuova ondata di trimestrali. L'indiceregistra un guadagno dello 0,70% mentre l'si porta a 2.782,1 punti. Incrementi frazionali per il(+0,66%), come l'S&P 100 (+0,6%).A svelare i conti le tre big del settore bancario JP Morgan i dati sull' inflazione sono risultati in linea con le attese , così come le vendite al dettaglio . Balzo delle scorte all'industria nel mese di novembre In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,87%),(+0,78%) e(+0,77%).del Dow Jones,(+1,75%),(+1,73%),(+1,53%) e(+1,52%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -0,88%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,50%),(+2,94%),(+2,62%) e(+2,60%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -3,71% dopo aver annunciato una variazione nel news feed . Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,95%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,95%.