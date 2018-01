Sabaf sigla accordo preventivo su Patent Box

Sabaf

(Teleborsa) -ha siglato l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate per l’Il produttore di componenti per cucine a gas, si legge in una nota, stimache sarà contabilizzato nel bilancio dell’esercizio 2017.La quantificazione del beneficio per gli esercizi 2018 e 2019 avverrà invece in sede di redazione dei rispettivi bilanci d’esercizio, precisa la società.Ilrappresenta un regime di tassazione agevolata a beneficio delle imprese che producono redditi attraverso l’utilizzo diretto ed indiretto di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli ed altre attività immateriali; per il 2015 l’agevolazione è determinata escludendo dalla base imponibile il 30% del reddito riconducibile all’utilizzo di beni immateriali agevolabili, per il 2016 la percentuale di esclusione è pari al 40%, mentre per il triennio 2017-2019 è pari al 50%.