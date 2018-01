SIGEP 2018, al via macchina organizzativa. Accordo con Trenitalia

(Teleborsa) - SIGEP 2018 : il 39° Salone della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e caffè organizzato dacheper accogliere al meglio la presenza dei buyers attesi e per agevolare i trasferimenti ha messo in campo la macchina organizzativa.collegati alla. Tra le novità 2018, l'allestimento di unche si muoverà fra le stazioni di Cattolica (cinque fermate) e Santarcangelo, in entrambe le direzioni. Una direttrice strategica sia per gli operatori dell’area, sia per quelli che soggiorneranno negli hotel della zona.Confermato l'accordo conper garantire un congruo numero di fermate alla stazione "RiminiFiera" sulla tratta Milano/Lecce, in entrambe le direzioni. Saranno 28 le fermate giornaliere, 14 in direzione Sud, altrettante in direzione Nord. Per il treno speciale tra Cattolica e Santarcangelo, la mattina partenza da Cattolica alle 7.28 e alle 8.51; da Santarcangelo alle 8.20.Rientri serali da RiminiFiera alle 17.15 e 18.46 verso Cattolica e dalle 18.12 verso Santarcangelo.ha approntato bus navetta gratuiti che si muoveranno sul litorale degli alberghi con fermata alla Fiera di Rimini. Lapartirà dall'Hotel Ascot di Miramare ogni mattina, nove le corse in programma fra le 8.00 e le 10.00 con otto fermate. Cinque corse in partenza dalla Fiera di Rimini a fine giornata, dall'ingresso Est, fra le 17.15 e le 18.30.partirà da(sette corse fra le 8.00 e le 9,35) e cinque corse di rientro sempre dall'Ingresso Est, fra le 17.15 e le 18.30, con sette fermate.(Lungomare Cristoforo Colombo n. 40). 15 le tappe. Si aggiungerà un bus navetta gratuito e mattutino dalla stazione di Riccione verso la Fiera di Rimini.I bus di linea da utilizzarsi sono il 5 e 10 e collegano la fiera da San Mauro Pascoli e da Miramare in entrambe le direzioni.Per chi arriverà in auto,, Ai parcheggi Sud, Est e Ovest saranno attive le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici dotate di prese per auto e moto.