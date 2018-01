Spaxs, al via la Spac di Passera & Co che si quoterà all'AIM

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Dalle banche alla politica e, poi, di nuovo nel complesso mondo della finanza:, un tempo ai vertici di, poi nel governo Monti in qualità di "tecnico" ed una breve esperienza politica, ora nuovamente focalizzato su finanza e banche.il veicolo d'investimento promosso da, quest'ultimo ex responsabile della divisione NPL di Banca Ifis. L'idea è quella diSpaxs saràedoperanti nei servizi alle PMI, nei servizi ad alta digitalizzazione e, non ultimo, nel settore degli NPL (crediti deteriorati)., che posiziona la Spac ai primi posti fra quelle sinora lanciate in italia. L'idea è quella die procedere ad una business combination, che sarà guidata dallo stesso Passera in qualità di Ad e da un team di promotori e manager che riporteranno direttamente a lui., per concludersi il prossimo 26 gennaio.(5 warrant ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte), ma ne verrà assegnato uno al momento dell'IPO quattro al momento della business combination. Trascorsi 12 mesi ai possessori dei warrant verranno assegnate gratuitamente un'azione ordinaria ogni cinque warrant posseduti.. Il 20% delle azioni speciali sarà convertito alla business combination nel rapporto di 6 titoli ordinari per ogni azione speciale, mentre l'80% delle azioni speciali sarà convertito al raggiungimento di un prezzo di Borsa pari a 15 euro nel rapporto di 8 azioni ordinarie per ogni titolo speciale. A valle della business combination e della diluizione derivante dalla conversione dei warrant in mano agli azionisti ordinari, le azioni speciali rappresenteranno circa il 15-16% del capitale ordinario.