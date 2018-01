Trump annulla visita ufficiale a Londra

Twitter

(Teleborsa) -contro tutti.Ilha annullato una visita in Gran Bretagna il mese prossimo per inaugurare la nuova ambasciata USA Londra.ha spiegato ondi avere preso la decisione a causa del suo disappunto nei confronti del suo predecessore, il quale avrebbe venduto l'attuale ambasciata per "noccioline", per costruirne una da 1,2 miliardi di dollari.non risparmia la stoccata quando parla di un "cattivo affare. Volevano che tagliassi il nastro NO!", tuona il tycoon.Come se non bastasse, durante un incontro nello Studio Ovale con alcuni membri del Congresso, il Presidente ha fatto un altro scivolone.A chi gli chiedeva di riconsiderare la decisione di togliere lo status di protezione a migliaia di immigrati da Haiti, El Salvador e da alcuni Paesi africani il tycoon avrebbe risposto: "Perché gli Stati Uniti dovrebbero avere tutta questa gente che arriva da questo cesso di Paesi?"A riportare le dichiarazioni di, il Washington Post che cita alcuni dei presenti alla riunione.