Wall Street apre in leggero rialzo

(Teleborsa) -, registrando un guadagno frazionale suldello 0,41%. Rimane ai nastri di partenza l', che si posiziona a 2.772,9 punti. Sulla parità il(+0,11%); poco sopra la parità lo(+0,22%).i dati sull' inflazione sono risultati in linea con le attese , così come le vendite al dettaglio . In agenda più tardi le scorte e vendite all'industria Entrata nel vivo la stagione delle, con i conti di JP Morgan Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,83%) e(+0,43%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione dello 0,56%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,26%),(+1,22%),(+1,16%) e(+1,07%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -0,65%.(+2,69%),(+2,25%),(+1,65%) e(+1,33%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -4,15% dopo la nuova mossa di. Il social network più famoso al mondo ha deciso che darà più spazio ai messaggi personali e meno a news e comunicazioni pubbliche. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,12%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,06%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,85%.