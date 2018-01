Usa, Paesi africani contro Trump: si scusi per dichiarazioni razziste

(Teleborsa) -Ancora una volta a tradirlo le sue espressioni a dir poco colorite che però stavolta hanno oltrepassato di molto il limite dell'offesa. Per questo, gli ambasciatori dei Paesi africani alle Nazioni Unite hanno chiesto al presidente americano diper le sue dichiarazioni "razziste e xenofobe" sui migranti provenienti da "- "Il linguaggio che ho usato al meeting sull'accordo Daca (sui dreamer) è stato duro", ma "non ho usato quel linguaggio": così ha provato a difendersi il presidente. Un passo indietro che però non ha convinto nessuno.- Al termine di un incontro durato quattro ore, il gruppo di 54 ambasciatori ha diffuso una dichiarazione dai toni insolitamente duri, approvata all’unanimità, in cui si sono detti "estremamente scioccati e condannano le dichiarazioni scandalose, razziste e xenofobe di Donald Trump" riportate dai media.- Gli ambasciatori hanno poi espresso "preoccupazione per la continua e crescente tendenza dell’amministrazione americana verso l’Africa e le persone di discendenza africana a denigrare il continente e la gente di colore".Nella nota, infine, i Paesi africani si sono dettie con quanti sono stati denigrati" e hanno ringraziato "gli americani di ogni origine che hanno condannato queste osservazioni".