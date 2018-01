I numeri shock dell' economia illegale in Sicilia: "vale" il 19 per cento del Pil

(Teleborsa) -questo il valore, con una incidenza del 19,2 per cento sul Pil (77,89 miliardi nel 2015). La percentuale è più alta solo in due regioni, Calabria (21,3 per cento) e Campania (20,1 per cento).- Un vero e proprio fiume di denaro per quella che gli esperti definiscono 'economia non osservata' e che include sommerso e attività illegali. Lo rileva l'ultimo bollettino Istat diramato a fine anno. Negli ultimi tre anni, prendendo per buoni i numeri, la Sicilia ha prodotto un'economia non osservata pari a quasi 50 miliardi di euro.In questi soldi c’è un po’ di tutto: imposte non dichiarate dalle imprese per 5,68 miliardi (7,3 per cento) lavoro nero per 6,31 miliardi (8,4%), economia illegale per altri 2,96 miliardi (3,3 per cento).Numeri, insomma, che fanno la differenza. In negativo. Basti pensare, infatti, che se la Regione riuscisse a incassare anche una parte di questa massa di denaro risolverebbe molti dei suoi problemi.Un problema drammatico quello dell'evasione nel nostro Paese che pesa e non poco sulle casse dello Stato sottraendo ogni anno un vero e proprio tesoretto: sfiora, infatti, i 108 miliardi di euro l’anno il totale dell’evasione fiscale in Italia.Alle casse dello Stato vengono sottratti ogni 1con 35,7 miliardi, seguita dall’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) con 35 miliardi. A renderlo noto un recente studio condotto da Unimpresa.