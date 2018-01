Costruzioni, Carillion in liquidazione. Titolo sospeso a Londra

Carillion

(Teleborsa) - Finanza britannica sotto shock per il fallimento diIl colosso inglese delle costruzioni e dei servizi per lo Stato ha annunciato chedopo il fallimento dei colloqui tra azienda, creditori e Governo svoltisi nel fine settimana.La messa in liquidazione mette. Oltre ad essere la più grande società edile in Gran Bretagna, Carillion fornisce servizi di manutenzione per scuole, prigioni, ospedali ed edifici pubblici. Ad oggi impiega circa 20 mila dipendenti.La società è entrata in crisi a causa di contratti onerosi e dell'accumulo di debiti.