Debito pubblico ai minimi da aprile. Salgono le entrate tributarie

(Teleborsa) - Debito pubblico in calo, entrate tributarie in aumento a novembre.Secondo i dati del supplemento statistico della Banca d'Italia, nel mese in esamerispetto al mese precedente. Si tratta delL'andamento, spiega Bankitalia, riflette la(20,2 miliardi, a 33,1; erano pari a 46,1 miliardi a novembre 2016) che ha più che compensato il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (6 miliardi); l'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione del tasso di cambio ha contenuto il debito di 0,4 miliardi.Con riferimento ai sottosettori il; ilA novembre lecontabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 35,9 miliardi (rispetto a quelle rilevate nello stesso mese del 2016). Nei primi undici mesi del 2017 esse sono state pari a 374,9 miliardi, in aumento dell'1,8% rispetto al corrispondente periodo del 2016.