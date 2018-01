ERG acquisisce la tedesca Windpark Linda

ERG

(Teleborsa) -, attraverso la propria controllata, ha sottoscritto un accordo con il gruppo Vortex Energy per l'acquisizione del 100% del capitale di Windpark Linda società che detiene i permessi per la realizzazione di un parco eolico in Germania della potenza died una produzione stimata a regime di circa 50 GWh annui, pari a circa 39 kt di emissione di CO2 evitata.Il progetto ha già ottenuto l'autorizzazione alla costruzione e parteciperà alle procedure d'asta nel corso del 2018. L'investimento stimato per la realizzazione del parco è di circa 30 milioni di euro, già inclusivo del corrispettivo riconosciuto per l'acquisto delle quote della società.La futura costruzione dell'impianto, che sarà ubicato in prossimità di altri parchi eolici ERG che già possiede 216 MW in operations in Germania, rientra nella strategia di crescita nel Paese che fa leva sulla capitalizzazione delle proprie competenze industriali nelle attività di sviluppo, ingegneria e costruzione.