Euro a 1,23 dollari, top da dicembre 2014

euro

(Teleborsa) -La moneta unica, sempre sostenuta dalla positiva congiuntura economica in Eurozona ma anche dai toni più aggressivi emersi in seno alla Banca Centrale Europea Nel Verbale dell'ultimo meeting di politica monetaria è emersa la volontà di mutare gradualmente il linguaggio che accompagna sia la decisione sui tassi che la cosiddetta "forward guidance", ossia le prospettive di medio periodo, per adattarla al mutato contesto.All'inizio del prossimo anno l'Eurotower potrebbe rivedere il linguaggio relativo alle decisioni di politica monetaria e agli orientamenti futuri. Un'indicazione, questa, letta dal mercato come l'intenzione di iniziare a ridurre drasticamente il vasto piano di stimoli all'economia messo in campo dalla Banca Centrale negli ultimi anni.