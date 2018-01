Intesa Sanpaolo riacquista bond senior ex venete per 1,7 miliardi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, facendo seguito al comunicato stampa pubblicato il gennaio scorso , annuncia i risultati del proprio invito ai portatori di alcune obbligazioni senior garantite dallo Stato, emesse daAl termine dell'offerta che si è conclusa alle ore 17.00 (CET – Ora dell’Europa Centrale) del 12 gennaio 2018, sono stati validamente offerti in vendita titoli per un valore nominale aggregato equivalentedi euro suddiviso in un valore nominale aggregato equivalente ae un valore nominale aggregato equivalente aIntesa ha determinato che l'ammontare finale di accettazione dei titoli sarà pari a 1,703.300.000 miliardi di euro.. Al regolamento, la banca pagherà ai Portatori, i cui Titoli sono stati validamente offerti in vendita e accettati, un importo in contanti calcolato applicando il corrispondente Prezzo di Acquisto all'ammontare finale, il Corrispettivo di Acquisto Complessivo (Purchase Consideration), e gli Interessi Maturati (Accrued Interest Payment) in relazione a tali Titoli.