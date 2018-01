La raccolta pubblicitaria recupera in autunno

(Teleborsa) - Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di novembre 2017 in crescita del 2,9%. Al netto di search e social, la raccolta segna un +1,1%. Lo segnala Nielsen, aggiungendo che da inizio anno la raccolta è invariata rispetto allo stesso periodo del 2016 (-2,6% senza search e social)."Dopo il rallentamento del mese scorso,- - spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen -. A meno di sorprese dell'ultima ora,. Si avvia dunque alla conclusione un 2017 caratterizzato da una primavera in sostanziale parità, da una perdita nei due mesi estivi, che si confrontavano con gli eventi sportivi dell'anno precedente, e da un autunno in recupero".Relativamente ai singoli, laa novembre(+2,7%), chiudendo il periodo cumulato a -2,2%.L'andamento dellacontinua a essere in calo: nel singolo mese, i quotidiani e i magazine perdono rispettivamente l'1,5% e il 3,8%, portando la raccolta nei primi undici mesi dell'anno rispettivamente a -8,4% e -6,4%.Prosegue, invece, ilche chiude il periodo cumulato con una crescita del 5,5%, grazie a un mese di novembre che conferma il positivo momento del mezzo (+9%).Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo delnel periodo cumulato (gennaio-novembre) chiude in positivo a +7,5% (+1%, se si escludono il search e il social).Sempre buono l'andamento della(+11,8%) e del transit (+4,7% nel periodo cumulato), mentre ilconferma l'andamento positivo (+4,2%).