Marchionne: "FCA corre verso il raddoppio utili entro il 2022"

(Teleborsa) -potrebbe raddoppiare gli utili entro il 2022, grazie alla spinta del marchio Jeep. Parola di Chief Executive Officer.lo ha rivelato in un'intervista concessa a Bloomberg, in attesa dell'apertura del Salone di Detroit.Il numero uno di FCA, il più longevo tra quelli dell'industria automobilistica che è alla guida del gruppo da 15 anni, ha trasformato la Fiat da un fabbricante europeo quasi in bancarotta a una casa automobilistica globale. Con la fusione con Chrysler, avvenuta nel 2014 ha dato ai marchi del gruppo nuova vita.ha confermato la decisione di lasciare FCA nel 2019, di essere stanco e di voler "fare qualcos'altro".Intanto, non si ferma la corsa di. Il titolo venerdì scorso 12 gennaio, è arrivato a toccare i nuovi massimi di sempre , dopo aver annunciato un maxi investimento negli Stati Uniti con l'assunzione di 2.500 dipendenti e un bonus di 2.000 dollari per i propri 60.000 impiegati - sempre negli USA.