Milano apre senza direzione insieme ai mercati europei

(Teleborsa) -. Anche la borsa disi allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia poco sotto la linea di parità.In una giornata scarna di dati macro, l'attenzione degli investitori è rivolta al fronte societario. In focus ancora FCA, protagonista di un forte rally da inizio anno. Il numero uno del Gruppocrede nella possibilità di raddoppiare gli utili entro il 2022 , grazie soprattutto a contributo di Jeep.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,222. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.342,6 dollari l'oncia. Il) mostra un guadagno frazionale dello 0,20%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,32%, piatta, che tiene la parità. Senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi.avvia la seduta in lieve calo, riportando una variazione pari a -0,24% sul. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza ilche scivola dello 0,25%.di Piazza Affari, va avantiche cresce dell'1,13%.che segna un piccolo aumento dello 0,72%.avanza dello 0,69%., invece, si registrano suche avvia -1,54%.perche cede lo 0,90%.