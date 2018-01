Piazza Affari mostra un timido più ma svetta sulle Borse europee

FCA

(Teleborsa) -. Dopo un avvio svogliato, la borsa disi rafforza e si mostra poco sopra la linea di parità.In una giornata scarna di dati macro, in cui l'unico dato rivelato è stato quello della bilancia commerciale della Zona Euro che ha rivelato un surplus commerciale in aumento oltre le attese, l'attenzione degli investitori è rivolta al fronte societario. In focus ancora protagonista di un forte rally da inizio anno . Il numero uno del Gruppocrede nella possibilità di raddoppiare gli utili entro il 2022 , grazie soprattutto a contributo di Jeep.Gli investitori non potranno oggi 15 gennaio non potranno nemmeno prendere qualche spunto dache rimarrà chiusa per la festività del Martin Luther King's Day.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,47%. Leggera salita per l', che mostra un rialzo dello 0,24%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio () che scambia a 64,23 dollari per barile.fiaccache mostra un piccolo decremento dello 0,33%. Lieve calo perche scivola poco sotto la parità. Senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi.continua la seduta in lieve rialzo, riportando una variazione pari a +0,33% sul. Sulla stessa linea, ilche avanza dello 0,34%.di Piazza Affari, volache mostra rialzi a due cifre. Il titolo corre sulle ali delle previsioni 2017 che mostra un ottima performance di oltre il 2%, che in attesa dei conti del 2017 e del quarto trimestre che saranno svelati il 25 gennaio prossimo, ha aggiornato ancora una volta nuovi record anche(+1,53%)., invece, si abbattono su, che prosegue le contrattazioni a -1,71%., con un forte ribasso dell'1,41%., che si adagia poco sotto i livelli della vigilia., che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.