Trenitalia in partnership con Ducati. Frecciarossa treno ufficiale del Team per Moto GP

(Teleborsa) -. E' stata infatti annunciata oggi, a Bologna, una importantefra i due marchi del made in Italy, in occasione della presentazione delper la stagione 2018 delLa collaborazione tra i due brand nasce proprio all’insegna della velocità e dell’italianità. Tante le iniziative fra i due marchi accomunati dal colore rosso e dalla passione per l’alta velocità. Tra queste,del Frecciarossa realizzate assieme a piloti e moto del Team.L’troverà i suoi punti d’incontro e di forza nella prossima stagione motoristica del Mugello e di Misano, dove il treno fiore all’occhiello della flotta Trenitalia sarà ilLa frequenza e la capillarità dei collegamenti delle Frecce e degli InterCity di Trenitalia si coniuga perfettamente con le esigenze di mobilità di chi è interessato a raggiungere i luoghi che ospitano grandi eventi sportivi. Per i clienti appassionati di motociclismo che viaggeranno con il Frecciarossa di Trenitalia saranno inoltre previstedi giugno al Mugello e settembre a Misano.“L’accordo con Ducati, che ha scelto il Frecciarossa come treno ufficiale del Ducati Team in MotoGP, ci riempie di orgoglio e conferma il nostro, dell’agonismo e delle migliori energie del Made in Italy più vive nel Belpaese”, ha detto, Direttore della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia."Il Frecciarossa di Trenitalia, leader in affidabilità e qualità sui suoi 1000 chilometri di rete ad Alta Velocità, ha accorciato le distanze dal Nord al Sud tra le maggiori città italiane , mutando con successo le abitudini di vita, di lavoro e turismo dei cittadini”, ricorda il manager.