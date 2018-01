Welfare aziendale, in Confindustria Federvarie nasce WelfareImpresa

(Teleborsa) -, Associazione diche si propone come punto di riferimento confederale per tutte le società che operano nel settore dei servizi di welfare aziendale.Costituita da- Welfare Company, Poste Welfare Servizi, Unisalute, QUI! Group, Repas, Più Buono, Assiteca, Pulsar Risk e Olimpia Agency - raccoglie e amplia l’esperienza avviata nel 2011 da alcune società emettitrici di buoni pasto e voucher che avevano costituito ilTra le principali finalità della nuova Associazione c’è la diffusione dellaall’interno del sistema economico-produttivo, in particolare nelle PMI che costituiscono il 95% del tessuto imprenditoriale italiano. Questo lo scopo di studi, ricerche e attività di formazione promossi dall'associazione, con un focus mirato sia ai nuovi scenari del welfare aziendale che a quelli di natura pubblico-privata, in un’ottica di efficientamento delle risorse pubbliche.Alla guida dell’Associazione il Consiglio Generale ha scelto una donna,, CEO di Welfare Company. "Promuovere la cultura del welfare aziendale significa per noi far comprendere a tutti che i piani di welfare sono una straordinaria opportunità di crescita economica, a tutela delle più moderne politiche di conciliazione vita-lavoro", ha dichiarato il nuovo Presidente, mettendo in luce i vantaggi per tutti (lavoratori, imprese, indotto).