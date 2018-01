Agroalimentare, record storico per il Made in Italy all'estero

(Teleborsa) - E' record storico per il Made in Italy agroalimentare all'estero conper effetto di un incremento del 7% rispetto allo scorso anno. E' quanto stima la Coldiretti dalle proiezioni su base annuale dei dati Istat relativi al commercio estero a novembre . Si tratta di un ottimo risultato proprio all'inizio dell’anno del cibo italiano nel mondo che - sottolinea la Coldiretti -conferma le potenzialità dela tavola per la ripresa economica ed occupazionale del Paese.Se inle esportazioni alimentari sono rimaste praticamente stabili (+1%) insi è verificato un balzo del 7% mentre insi è registrato un +2% e neglila crescita è del 6%.(+39%) e incon +31% dove però le esportazioni restano fortemente limitate dall'embargo che ha colpito ad una lista di prodotti, frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, provenienti da tutta l’Unione Europea.a partire dalche è ile fa segnare un aumento del 7%,che registra un incremento del 2%, ma ottime performance vedono protagonisti i formaggi con un incremento del 9% in valore, grazie anche all'entrata in vigore dell’obbligo dell’etichettatura d’origine, e i salumi (+8%).(-3%) che attende ora l'entrata in vigore dell’obbligo di indicazione dell’origine del grano per ritrovare la fiducia di un mercato che anche a livello europeo è sempre più attento al tema della trasparenza.si scoprono aspetti sorprendenti. A partire del successo del(+11%),(+5%) e(+12%). Ma va sottolineato che nel Paese transalpino, patria dello Champagne,. Oltre al vino,, ma i(+38%)., che alcuni vorrebbero come inventore degli spaghetti, t. Ottimi risultati anche dalla birra che conferma la crescita nei pub della Gran Bretagna (+3%) e dai salumi che spopolano in terre di salsicce come la Germania (+10%)"L'andamento sui mercati internazionali potrebbe ulteriormente migliorare con una più efficace tutela nei confronti della “agropirateria” internazionale che fattura oltre 60 miliardi di euro utilizzando impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all'Italia per prodotti taroccati che non hanno nulla a che fare con la realtà nazionale" ha affermatoPresidente di Coldiretti.