Bio-on sigla accordo con gruppo Hera per fornitura energia pulita

Bio-on

Hera

(Teleborsa) -, leader nelle tecnologie per la chimica eco-sostenibile e il gruppoL'intesa è stata sottoscritta da, società controllata dal gruppo Hera, e garantirà energia elettrica pulita al nuovo impianto per la produzione di biopolimeri innovativi che Bio-on sta costruendo a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna.L'impianto sarà dotato delle più moderne tecnologie e dei più avanzati laboratori di ricerca dove Bio-on sperimenterà e svilupperà nuovi tipi di bioplastica PHAs utilizzando come materia prima scarti agricoli e agro industriali.Anche nella scelta del sito produttivo Bio-on ha dimostrato una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale poiché ha deciso di riconvertire una ex fabbrica.Grazie all'accordo il gruppo Hera metterà a disposizione del nuovo stabilimento di Bio-on: energia elettrica prodotta ed autoconsumata; energia termica sotto forma di vapore; energia frigorifera. L'intesa pluriennale comprende la realizzazione e la manutenzione di tutto il polo tecnologico-energetico associato alla fornitura di energia,