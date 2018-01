GM prevede oneri di 7 miliardi da riforma fiscale

General Motors

(Teleborsa) -lancia un allarme prevedendo a bilancio oneri per 7 miliardi di dollari causati dalla riforma fiscale voluta dal presidente americano Donald Trump . Ciò, nonostante i profitti lordi del 2017 saranno superiori alle previsioni.Nel dettaglio, a pesare è la modifica della valutazione dei "", il modo in cui vengono usate le perdite avvenute in passato per controbilanciare il pagamento di tasse in futuro.ed ha annunciato che gli utili saranno "nella parte alta della forchetta tra 6 e 6,50 dollari per azione prevista in precedenza". La stima si confronta con i 6,2 dollari attesi dagli analisti.Intanto a Wall Street il titolo, scambia con una performance decisamente positiva del 2,72%.