(Teleborsa) - Italian Exhibition Group ha presentato risultati 2017 ancora in forte crescita e pianifica importanti investimenti con il Piano 2018-2022. Abbiamo chiesto al Presidente del gruppo che gestisce Rimini Fiera e Fiera di Vicenza quali sono le leve compèetitive di questa crescita.che si possa distinguere dalle altre per spiegare i risultati positivi ottenuti nel 2017", ha risposto,, presidente di Italian Exhibition Group, in occasione della presentazione dei dati del bilancio pre-consultivo del 2017."La previsione di fatturato era di 123 milioni e che è balzata a 129 milioni", ha ricordato. “Per chi conosce i quartieri fieristici, si tratta di. Nel 2017 abbiamo fatto un operazione straordinaria legata all’, per la parte riferita alle due manifestazioni dell’oro, e questo. In più durante tutte le manifestazioni c’è stato un, afferma Cagnoni."Questo ci induce a ritenere che c'è stato un ciclo economico per tutto il paese che ha avuto un comportamento tutto sommato positivo", conclude facendo cenno alla ripresa dell'intera economia italiana.