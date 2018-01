Parmigiano Reggiano eccellenza del Made in Italy e veicolo di pace in Europa

Abbiamo chiesto a Gabriele Arlotti, ideatore di questa iniziativa, quale è stato lo spirito che ha portato alla nascita della nazionale Parmigiano Reggiano.



"Diciassette anni fa siamo partiti, eravamo un gruppo molto piccolo di caseifici, oggi rappresentiamo circa il 2% della produzione di latte in Italia", afferma il portavoce dell'iniziativa, ricordando che erano 40 i caseifici che hanno participato al concorso, che rappresenta il più grande contest internazionale dei formaggi.







(Teleborsa) - Il Parmigiano Reggiano sbanca i Wolrd Cheese Awards di Londra con ben 38 medaglie ed un premio speciale per la Latteria San Pietro di Valestra, che si classifica come Miglior Formaggio al Mondo a Latte Crudo. Oggi la premiazione presso il Comune di eggio Emilia.a Londra, ha aggiunto, ricordando il premio per il Miglior Formaggio al Mondo a Latte Crudo cheIlè un'eccellenza del Made in Italy ed in più prodotto più premiato nel settore agroalimentare. Alla luce di ciò, abbiamo chiesto cosa rappresenta per l'economia italiana."E' sicuramente il formaggio più conosciuto al mondo e sicuramente unche sta riprendendo le esportazioni e, soprattutto, dimostra la grande passione nel produrre di questi agricoltori", sottolinea Arlotti.L'ideatore dell'iniziativa nazionale Parmigiano Reggiano afferma poi che, facendo riferimento al retaggio storico che porta alla costituzione della Comunità europea, dove "si partì dal porre il problema delle pance piene degli europei per far cessare tanti secoli di guerra".