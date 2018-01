Segni misti tra i listini europei. Realizzi su FCA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari, che archivia una seduta all'insegna della debolezza. La borsa di Milano, interrompe così il rally avviato da inizio anno.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. Lieve calo dell', che scende a 1.334,2 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%.Invariato lo, che si posiziona a 140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,96%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,35%. Incolore, che non registra variazioni significative. Senza slancio, +0,08%., che termina con unsulIlnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,75 miliardi di euro, con un incremento di ben 471,5 milioni di euro, pari al 20,66%, rispetto ai precedenti 2,28 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 2,68 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 2,19 miliardi.A fronte dei 226 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 79 azioni. In lettera invece 129 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 18 stocks.Buona la performance a Milano dei comparti(+0,99%),(+0,80%) e(+0,69%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,29%),(-2,12%) e(-2,02%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,82%).Tra le utilities, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,43%. In luce anche, con un ampio progresso dell'1,32%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,19%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,15%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,39 punti percentuali.del FTSE MidCap,(+2,75%),(+2,61%),(+2,49%) e(+2,32%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,65%.