Spunti in acquisto su Ciena dopo l'upgrade di Goldman Sachs

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,69%.Driver principale del rialzo è la promozione decisa dagli analisti di Goldman Sachs che hanno indicato "buy" come giudizio sul titolo della società che produce infrastrutture per le tlc.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 22,79 dollari USA. Rischio di eventuale correzione fino al target 22,39. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 23,19.