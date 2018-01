Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04% sul, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,35%, chiudendo a 2.776,42 punti. Buona la prestazione del(+0,75%); in frazionale calo lo(-0,22%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,23%),(-1,16%) e(-0,92%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,78%),(+2,03%),(+0,85%) e(+0,85%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,04%.scende dell'1,95%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,15%.Calo deciso per, che segna un -1,58%.Altra i, si posizionano(+4,39%),(+3,05%),(+2,11%) e(+1,96%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,39%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,30%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,24%.In caduta libera, che affonda del 3,13%.