Terna e Luiss, al via partnership che punta su innovazione e sostenibilità

Terna

(Teleborsa) -ad alto potenziale attraverso il reclutamento e lo. Con questo obiettivo ha preso il via il, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione italiana e tra i principali operatori di rete al mondo e, ai primi posti tra gli atenei non statali nelle classifiche nazionali.La collaborazione testimonia la, in grado di favorire loe a contribuire alla crescita necessaria del Paese.da Terna insieme a Luiss: il, rivolto ai giovani talenti già presenti in azienda e l’, destinato a studenti di Ingegneria e/o Economia provenienti da università internazionali."La collaborazione con Luiss nasce dalla consapevolezza che. I programmi che verranno avviati non solo favoriranno lo sviluppo d’impresa e la diffusione della cultura dell’innovazione, ma contribuiranno anche alla creazione di future professionalità di eccellenza nel settore dell’energia” - ha affermato l’