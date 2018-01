Trasporti: Delrio, Autostrade del Mare "strategiche" a crescita

(Teleborsa) - "Le Autostrade del Mare rappresentano una grande risorsa e una. Grazie alle Autostrade del Mare sono state. Al riguardo si è aperta una nuova fase di negoziazione a livello europeo per garantire il riconoscimento degli incentivi solo a quei paesi che contribuiscono ad una reale diminuzione dell’inquinamento e della congestione sulle strade".Così il, al convegno "Le Autostrade del Mare per connettere l'Italia", che si è svolto oggi, 16 Gennaio, al Porto di Civitavecchia presso il Molo Vespucci.Delrio ha spiegato che le Autostrade del Mare, come snodo intermodale d’eccellenza per la connessione con il Bacino del Mediterraneo, non solo a servizio dell’Italia, ma di tutta l’Europa, rientrano nel piano strategico “Connettere l’Italia” voluto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione di nuove infrastrutture che siano innanzitutto “utili e condivise”.Il titolare del dicastero ha, inoltre, ricordato che le. "Oggi l'Italia è prima al mondo per principali flotte di navi ferry e Ro-Ro Pax, con oltre 250 unità per più di 5 milioni di tonnellate di stazza. Seconda in Europa per traffico merci RO-RO con crescita del 20,7% 2014-2017. Mentre sul fronte del trasporto passeggeri, il mercato italiano è primo tra i paesi Ue con 24,8 milioni di passeggeri (esclusi crocieristi) su tratte internazionali (13% del totale), di cui quasi 1,3 milioni su relazioni extra-UE".