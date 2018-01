A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) -grazie al balzo delle produzione industriale nel mese di dicembre.Da segnalare poi le trimestrali di Bank of America Goldman Sachs migliori delle attese nonostante gli oneri straordinari per la riforma fiscale.Ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,98% a 26.046,61 punti; sulla stessa linea l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.798,38 punti. Poco sotto la parità il(-0,32%), come l'S&P 100 (-0,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,34%),(+1,21%) e(+0,94%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,95%),(+3,11%),(+2,87%) e(+2,08%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -4,57%.(+7,05%),(+5,91%),(+5,19%) e(+4,32%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a con un -5,58%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,83%. In caduta libera, che affonda del 4,46%. Pesante, che segna una discesa del 2,49%.