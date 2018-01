Astaldi, nuovo contratto in Romania per costruire un ponte sospeso sul Danubio

Astaldi

(Teleborsa) -si muove al rialzo a. Il titolo mostra un guadagno dell'1,26% scambiando a 11,29 euro per azione.A dare una spinta alle azioni del Gruppo, l'aggiudicazione, in raggruppamento di imprese, del contratto per la realizzazione di un ponte sospeso sul, nella zona di Braila, in Romania.. Il contratto prevede la progettazione e la costruzione di un ponte sospeso di lunghezza totale pari 1.975 metri, con una luce centrale di 1.120 metri e due luci laterali di 490 e 365 metri. È inoltre prevista la realizzazione di due viadotti di accesso al ponte, di lunghezza pari a 110 metri, nonché di circa 23 chilometri di viabilità di collegamento.. I lavori sono inclusi nel Master Plan dei Trasporti del Paese e sono finanziati con Fondi UE dedicati, nell'ambito del(leader, in quota al 60%) con la Società giapponese IHI (al 40%).